Guillermo Francella tras campeonato de Racing

Guillermo Francella, reconocido hincha de Racing, estuvo en Mar del Plata disfrutando de la victoria de su equipo ante Tigre en la definición del Trofeo de Campeones.

Tras la consagración de la Academia, el actor recreó una recordada escena de la película Extermineitors 3, que se viralizó y transformó en un famoso meme, para describir sus sensaciones tras el nuevo título.

"Hermosa mañana, verdad", es la divertida frase del personaje de Francella quien sale a la vereda luego de una gran noche.

Dicha escena, con las redes sociales, se convirtió en meme y gif cada vez que hay una noche de gloria para un equipo argentino.

Y, como no podía ser de otra manera, ahora la Academia tiene su propio meme para disfrute de media Avellaneda.