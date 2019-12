Mario Teruel

Mario Teruel habló sobre la situación de su hijo Lautaro, quien se encuentra detenido hace ochos meses acusado de abuso sexual con acceso carnal.

“Quiero que se sepa la verdad para terminar con el sufrimiento en toda mi familia”, señaló.

“Sé perfectamente que mi hijo no es un violador, las pericias le dieron bien. Está preso sin pruebas. La única motivación de la denunciante es la plata”, sostuvo el cantante. Y añadió: "No entiendo por qué sigue preso. Los audios que se escucharon salen de la boca de la chica. Esperamos que se haga justicia porque mi hijo no es ningún abusador, ni violador”.

“Todo lo inventaron. Hubo un abogado que salió hablar y decir un montón de cosas que le salían de la cabeza. Quiero que se investigue a mi hijo. Confío en la justicia”, agregó Mario en declaraciones a Crónica.