Una joven argentina sufrió la quebradura de una vértebra la semana pasada en Perú y permanecía internada a la espera de que se resuelva su traslado aéreo de regreso, servicio que le fue negado por la aerolínea Latam.

En las últimas horas, y tras la intervención de Cancillería, se confirmó que regresará al país en un operativo importante.

Nerea Jodor, de 32 años, había viajado a la ciudad peruana de Lima para participar de un congreso internacional de sociología, y el sábado 7 de diciembre sufrió la una lesión en la vértebra L1 cuando el auto en el que se trasladaba golpeó un lomo de burro.

Jorge Jodor, padre de Nerea, contó que “cayó mal sobre el asiento cuando el Uber que la llevaba golpeó un lomo de burro, desde entonces está internada en Lima y tengo que decir que el consulado argentino allá se portó muy bien y el doctor Céspedes que la atiende en la clínica donde está internada también, pero necesitamos traerla de nuevo al país”.

“La mamá de Nerea viajó el martes para Perú y está con ella desde el miércoles, la idea era traerla y teníamos un informe médico que la autorizaba a volar, pero la Aerolínea Latam no la quiso trasladar”, agregó.

“Nerea ahora está cubierta por un servicio de asistencia al viajero, pero eso tiene un tope y se va a agotar el lunes, por eso es necesario traerla de regreso lo antes posible, estamos tratando de hablar con todos los que pueden dar una mano y también contamos con la buena voluntad del gobierno de Córdoba que está sobre el tema, pero ya sea por vuelo de línea o por vuelo sanitario tenemos que resolver esto ya”, había asegurado.