Festejo trágico en Montevideo

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos este domingo en Montevideo en medio de los festejos de Nacional por la obtención del título de campeón uruguayo de fútbol de 2019, informó la prensa local. IMÁGENES SENSIBLES.

La trágica escena se produjo en la avenida 8 de Octubre, cuando los hinchas del flamante campeón se acercaban a la esquina de la calle Presidente Berro.



En un video, tomado desde un edificio, se ve a un grupo de hinchas festejando por la calle y se escucha una serie disparos, que terminó con la vida de una persona y con otra herida.



Según publica El País, “el hecho fue en la Avenida 8 de Octubre en la intersección con la calle Presidente Berro, mientras centenares de hinchas se dirigían en dirección contraria a su sede en 8 de Octubre, entre Comandante Braga y Jaime Cibils”.

“Lamentamos este tipo de situación. Uno no entiende cómo puede ocurrir”, dijo Juan Gómez, el fiscal que se hizo cargo de la investigación. Y agregó: “Como sea, esto no tiene ninguna justificación posible, que alguien cometa este tipo de tropelías”.



Con la conquista de este domingo, el club Tricolor levantó por 47ma vez el torneo uruguayo de fútbol.