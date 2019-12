Imagen del feroz incendio

Un importante incendio se desató el domingo por la noche en la distribuidora mayorista de productos de limpieza, bazar y perfumería Torres y Livia de la ciudad de Mar del Plata ubicada en la esquina de Rivadavia y España.

"La situación estructural de la distribuidora es compleja y el viento agrava minuto a minuto la situación, lo que hace más difícil el control de las llamas", informó el diario local quedigital.



Efectivos de siete dotaciones de bomberos de distintos cuarteles trabajaron en el lugar entrada la madrugada, junto a personal de Defensa Civil, Desarrollo Social y Salud local, y se dispuso que un centenar de vecinos de edificios y casas cercanas al foco ígneo, en Rivadavia y XX de Septiembre, fueran evacuados preventivamente.

Fuentes del Municipio informaron que debido al incendio, "se estableció un perímetro de 200 metros a la redonda y se evacuaron los edificios linderos", sin que se registraran víctimas ni heridos.

La distribuidora de gas Camuzzi y la empresa de energía eléctrica EDEA cortaron además el suministro en los edificios de la zona.

El titular de Defensa Civil municipal, Rodrigo Goncalvez, informó tras más de cuatro horas de trabajo, que la situación se encontraba “abierta”, por lo que estimó que el accionar de bomberos se extendería toda la madrugada y “gran parte del día”.