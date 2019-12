Mientras se prepara para hacer temporada en Mar del Plata, Antonio Gasalla volvió con su clásico personaje de La Abuela en el último programa de Susana Giménez.

“Contame de tu novio. ¿Me vas a decir que Susana Giménez que a esta altura de la vida…?”, lanzó el personaje. “No tengo novio. Me parece que ya tuvo muchos novios, abuela”, respondió la conductora. “¿Y por qué tenés que parar? Si tenías uno atrás del otro”, preguntó el comediante. “Bueno, tuve ciertas desilusiones y entonces, ¿para qué?”, comentó ella.

“¿A vos en este momento de tu vida alguien te toca?”, consultó sin tapujos “La Abuela”, generando que Susana guarde algunos instantes de silencio para contener la risa. “No sé, no me acuerdo. Me tocan mis perros adorados. No se, los Susanos...”, sugirió la rubia. “Tené cuidado con los perros grandotes. Capaz estás durmiendo y la cama comienza a moverse. ¡El perro ama a la dueña!”, le siguió el juego él.



“Ahora va a cambiar todo. Yo todavía no entendí quién gobierna y quiénes vinieron”, dijo “La Abuela”, a lo que Su respondió que era Alberto.

“Lo que pasa es que él no me parece que sea Presidente porque habla todo bajito”, lanzó, mientras imitaba el tono que utiliza el primer mandatario nacional y lo comparaba con el de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Es su forma de hablar. Es la forma de hablar que tuvo siempre”, lo excusó la diva de los teléfonos.