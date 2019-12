Funes de Rioja, vice de la UIA, NA

El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días y que incluye la doble indemnización, se informó oficialmente.

La medida, que se aplicará en la primera parte del 2020, generó rechazo de empresarios y economistas y consideran que la medida tendrá un impacto negativo ya que frenará decisiones de contratación de empresas. El anuncio llega cuando se termina el proceso de achique de plantas que debió realizarse en el último año y medio.



Ante esto, los industriales proponen a cambio una ampliación del seguro de desempleo.

Con los últimos datos dados a conocer del Ministerio de Trabajo, se conoció que en octubre las incorporaciones de personal fueron del 1,6% mientras que la tasa de despidos fue del 0,8.

El economista de FIEL, Juan Luis Bour, criticó la medida y señaló: “Cuando se miran los datos a poco uno se da cuenta que el problema central en el mercado laboral cuando hay una recesión es que cae es la tasa de entrada porque nadie contrata”. “Cuando uno pone una restricción a la tasa de salida no está resolviendo el problema, por el contrario está dando una señal al que va a contratar de que lo piense diez veces antes de hacerlo. Esta es una medida política, se dice que es por 180 días”.

Martín Tetaz, economista, indicó: "El presidente Alberto Fernández se asesoró mal, la tasa de salida del mercado laboral es baja” No hay más despidos, en perspectiva histórica (de hecho hay menos despidos). El problema es que por la crisis no hay creación de empleo”.

Además agregó: “Condena a las pymes a perder mas dinero, hagan lo que hagan. Si mantienen un puesto que les está haciendo perder dinero, pierden más y si no lo mantienen, ahora pierden el doble que antes”.

El 92,5% de las empresas esperaba mantener su dotación de personal en los próximos tres meses; el 4% cree que su dotación aumentará y el 3,5% espera que disminuya, lo que arroja un valor positivo de las expectativas netas del 0,5%.

El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, habló sobre la medida y contó que no fueron anoticiados de la medida: "El camino de la doble indemnización es un camino que no resuelve el problema, porque al contrario, complica más y sobre todo a las pymes”.



“Me parece que acá lo que hay que pensar más un seguro de desempleo que cubra las contingencias y no trasladar la responsabilidad de esta crisis”, Agregó.



Advirtió que “la media de antigüedades que hay normalmente en una pyme del interior es alta y calcular esa indemnización evidentemente las pone en un callejón sin salida”.