Susana Giménez y sus nietos Lucía y Manuel Celasco, Telefe

Susana Giménez se mostró sorprendida en vivo cuando sus nietos ingresaron al estudio en la despedida de su programa. La conductora quedó con la boca abierta cuando vio a Lucía y Manuel Celasco, hijos de su hija Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco.

Un Susano le había dicho "hay una sorpresa para vos. Tenés que pedir que entren". La rubia no entendía lo que pasaba en su programa, el último de 2019, y luego de haber tenido en el living a La Abuela, el personaje interpretado por Antonio Gasalla, que regresó al programa después de un año.

Al girar su cabeza al estilo "Shock", Susana vio cómo ingresaban Lucía y Manuel con un ramo de flores. Sonriente, feliz, Su los besó y les dijo: "Qué bueno que hayan salido en cámara. ¿Cómo los convencieron?”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

LOS NIETOS. La sorpresa para la diva. VIDEO TELEFE

Sus nietos la llaman Kika en la intimidad. Es una anécdota de hace mucho tiempo que la diva no se dejaba decir "abuela". Sin embargo, cuando los vio entrar, se notó su felicidad. Manuel se desempeñó como productor del programa, explicó que fue su hermana la primera en aceptar y que él debió “seguirla”. La diva celebró la actitud de la it girl, a quien llama Lupita, en lugar de Lucía. Y hasta reveló que la joven se irá a vivir sola en las próximas semanas.

Así, reveló algo que a su nieta pareció no querer contar ante cámaras. "Si aguanta...”, dijo Su sobre el desafío de su nieta. “Perdoname, pero no me pareció algo malo...”, le dijo a su adorada Lucía a quien no dejaba de besar y abrazar.

SU alegría. Mimos para sus nietos.

Lucía, lejos del micrófono fue encarada por la diva. “Decime ‘te quiero’, aunque sea”. Y Lucía repitió las palabras de la conductora que lo recibió con una enorme felicidad. Los adora, se nota.

Luego fue el turno de Manuel. Sobre el ramo de flores que le entregó minutos antes, le dijo: "¿Las compraste vos, Manu? ¿Las pagaste?". "Sí, obvio", respondió el joven siguiendo la frase de la conductora.

Your browser does not support the video element.

El sketch, con Mecha. VIDEO TELEFE

“Qué raro.. ¿esa era la sorpresa? No me lo esperaba”, dijo la diva antes de despedirlos y agradecerles por aparecer en cámara. Incluso, para sorpresa de Susana, hasta Mecha había hecho una participación especial en el programa cuando apareció en el sketch junto a 100 famosos. Sin dudas, La Su se sintió acompañada por toda su familia.