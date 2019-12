Cornejo. NA

Este lunes 16 de diciembre a las 14 empiezan las deliberaciones del plenario de delegados al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, para elegir las autoridades de la UCR para el periodo 2019-2021. En ese encuentro será reelecto como presidente de la fuerza el mendocino Alfredo Cornejo. El resto de los cargos de la mesa nacional del radicalismo no está definido aún.

El ex gobernador mendocino venía tensando la cuerda desde el momento en que ganó las elecciones en Mendoza. Venía planteando su voluntad personal de incidir en los debates que se vienen y la necesidad de una conducción colegiada de Juntos por el Cambio, en la que el ex presidente Mauricio Macri sea uno más y no el líder de la coalición opositora.

De hecho, Cornejo ha sido uno de los más críticos de la Administración Macri, desde que asumió la presidencia de la UCR en 2017, particularmente la forma en la que se fueron actualizando la tarifas de servicios.

Antes de las elecciones, la pelea entre Macri y Cornejo fue por la candidatura a la reelección del ex presidente. Cornejo creía que, en medio de una fuerte recesión no era conveniente que Macri buscara otro mandato, sino que hubiera otra candidatura.

Cornejo era uno de los que postulaba que la candidata debía ser María Eugenia Vidal.

En la búsqueda de la mesa colegiada, Cornejo fue por la presidencia del bloque de diputados nacionales de la UCR. La pulseada la perdió con Mario Negri, pero tanto se tensó la cuerda que en esa negociación se acordó que Negri quedaba con la jefatura del bloque y Cornejo con la del partido. Por eso el único cargo definido hasta ahora es el del diputado nacional por Mendoza. Quedan definir 12 cargos de la mesa de conducción del partido de Alem.