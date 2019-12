Máxima tensión en la sede de la UTA, incidentes, destrozos y varios heridos

Incidentes en UTA. Twitter

Graves incidentes y tensión en la sede de Once de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se registraron desde la tarde de este lunes. Ingresaron opositores al dirigente oficialista Roberto Fernández al lugar y se registraron enfrentamientos y destrozos dejando varios heridos.

"Estamos escapando por los techos", dijeron desde el interior en comunicación telefónica con diversos medios. Roberto Fernández dijo "voy a resistir". El SAME ya está presente en el lugar y atendió a una decena de personas.

Son trabajadores de la empresa que administra la línea 60. La Policía de la Ciudad rodeó el lugar donde los incidentes provocaron heridos y disturbios.

La situación sucede en un día en el que más de 60 líneas de colectivos que no responden al secretario general del gremio paralizaron sus recorridos.

