Roberto Fernández

En medio de los incidentes y desmanes que se generaron en el marco de la toma de la sede de la UTA en Capital Federal, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, relató: "Me tomaron el gremio, lastimaron a todos, estoy arriba en el techo".

"Me tomaron el gremio, si suben los mato", expresó Fernández en medio de los incidentes y desmanes.

Facciones opositoras del sindicato de colectiveros ingresaron por la fuerza este lunes al edificio ubicado en Balvanera y causaron destrozos: "A la policía la pasaron por arriba. No sé, a lo mejor son las últimas palabras que estoy diciendo. De acá, no es que no me puedo defender. Se metieron al gremio, me tomaron hasta el 4to piso, me rompieron todo. Y la policía... No sé, no quiero culpar más a nadie. Tengo heridos, tengo gente descompuesta", dijo Fernández.

"Si entraron con todo, rompen con todo. La policía dice que si vienen con los carros van a tener que pelear con los de afuera. Y mientras los de adentro nos estamos muriendo", agregó en diálogo con La Red.

"Esto es la vida de ellos o la mía. Me tomaron el gremio a los palazos, que venga la Policía", pidió.