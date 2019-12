Festejo de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

La temporada 30 de ShowMatch bajó el telón con una impresionante gala en la que Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña se consagraron como los campeones del Super Bailando 2019, superando en la definición a Flor Vigna y Facu Mazzei.

La última noche de la temporada 30 de ShowMatch arrancó con un video protagonizado por los trabajadores de la productora, que compartió el detrás de escena del programa y dio paso a una impactante apertura de la que participaron el conjunto vocal “Vox Pop”, el grupo de malambo “Malevo”, las bailarinas del staff, los coaches y los jurados.

Luego, Marcelo hizo su clásico ingreso al estudio y presentó la gran final del Súper Bailando, que enfrentó a Flor Vigna–Facundo Mazzei y Nicolás Occhiato–Florencia Jazmín Peña. “Es una final de una incomodidad linda. Este año me animé a descubrirme y me siento más viva que nunca”, reconoció Flor. “Todavía no lo puedo creer. Es como si fuera una final del Mundial. Para mí es una final hermosa, llena de amor”, aseguró Nico, acompañado como siempre por su abuela Conce, quien le dio de probar de sus manjares a Adrián Suar.

El ritmo que levantó el telón fue el jive. En primer lugar, Flor y Facu (pareja 1) interpretaron “Great balls of fire”, de Jerry Lee Lewis. A continuación, Nico y Flor Jazmín (pareja 2) hicieron una representación del tema “Don´t stop me now”, de Queen. Ángel De Brito inició la ronda de devoluciones y sostuvo: “Me encantaron Facu Mazzei y Flor Jazmín Peña. A Flor y a Nico, en este primer baile, los vi más nerviosos. Mi voto va para la pareja 2”. Carolina “Pampita” Ardohain remarcó: “Están muy parejos y muy nerviosos. Por una mínima diferencia, en este ritmo me quedo con la pareja 2”. Florencia Peña también se inclinó por la pareja 2 y observó: “Son dos parejas que se merecen estar acá. No puedo creer lo que creció Nico. Flor fue la mejor compañera del mundo”. Marcelo Polino felicitó a las dos parejas, pero se decidió por la 1 porque la vio “impecable”. Flavio Mendoza pidió un abrazo entre Flor y Nico y, con su voto, le dio el primer punto a la pareja 2. Laura Fidalgo analizó: “Las coreografías estuvieron súper bailadas. Técnicamente, brillaron Facu y Flor, por eso mi voto es para ellos”. En tanto, Aníbal Pachano completó: “Las dos parejas ya ganaron. Voy a apostar por la pareja 2 por las sutilezas corporales de Flor Jazmín”.

El segundo ritmo de la final fue cha cha pop, pero previamente las parejas disfrutaron de un video con saludos de sus familiares. En esta ocasión, Flor y Facu realizaron una performance de “Sucker”, de Jonas Brothers, mientras que Nico y Flor Jazmín bailaron “Está rico”, de Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny. “En este ritmo, Flor demostró por qué es bicampeona. Nico es la muestra de que con trabajo y esfuerzo se puede llegar lejos. Felicito a ambos equipos. Mi voto es para la pareja 2”, afirmó De Brito a la hora de las votaciones. “En este ritmo, no puedo de dejar de valorar el trabajo de Flor, así que mi punto es para la pareja 1”, disintió Pampita. “Fue un placer enorme verlos. Flor y Facu se bailaron todo. Los dos estuvieron divinos, pero mi voto es para la pareja 1”, se pronunció Flor. “Las dos parejas me encantan. Acompaño a la pareja 1”, apuntó Polino. “Son una pareja que siempre puede dar más. No hay con qué darles, son los mejores”, argumentó Flavio, y le dio el segundo punto de la noche a la pareja 1. “Admiro el oído musical de Nico. Esta vez voto por la pareja 2”, señaló Laura. “Fue un certamen impresionante. Ya el voto está cantado, es para la pareja 1”, cerró la votación de los jurados Pachano.

A la espera de la gran definición, Marcelo destacó el trabajo del jurado y el BAR mediante un video que repasó sus mejores momentos en el certamen. Luego, el conductor presentó el clásico clip que resumió el año de ShowMatch, y reflexionó: “Tenemos que estar unidos. Este país necesita de todos nosotros. Tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario. Este es el programa de la familia y quiero agradecer a la gente por dejarnos ser parte de sus vidas”.

Igualada la serie, finalmente la definición quedó en manos del público. Con el 50.08% de los votos, los televidentes decidieron que Nico y Flor Jazmín sean los ganadores del Súper Bailando. Flor y Facu coronaron un meritorio segundo puesto.