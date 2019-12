Flor Vigna yNico Occhiato en un abrazo en la final del Súper Bailando.

La final del Bailando llegó y Flor Vigna protagonizó uno de los momentos inesperados de la noche junto a Nico Occhiato. La bailarina abrazó a su ex y tuvo un gesto con Mati Napp, su coach y novio hasta hace una semanas de Vigna.

Flavio Mendoza pidió un abrazo entre los finalistas, teniendo en cuenta el amor que expresaron siempre, pese a la separación justo antes de que arrancara el gran show.

Tras fundirse en un profundo abrazo, Vigna salió disparada para el lugar que se encontraba Napp y hasta saltó una valla para dedicarle un apretón, que incluyo un beso del coach en el cuello de la bailarina.

"Vamos a ser sinceros, esta es una final de una incomodidad linda. Es una incomodidad que durante todo el año me hizo crecer muchísimo y que hoy me hace salir del cascarón totalmente. Tengo una Flor que a veces es un poco sumisa, que responde más a la mirada del otro que a la mía. Quiero aprender a decir que no y este programa me ayudó mucho a eso, me enfrentó a mis peores materias", analizó Vigna, haciendo referencia a sus sensaciones de tener como rival a su exnovio.