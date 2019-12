En la final del Súper Bailando.

Llegó la final del Súper Bailando y el certamen trajo muchos momentos que no pasaron inadvertidos en el esperado video de cada cierre de certamen donde todos ven su evolución y su paso por allí.

El clip pasa desde la inolvidable apertura por los 30 años del programa, con una producción y despliegue sin precedentes, a la lluvia de nombres que dejaron todo en la pista de baile.

En un momento del video, aparte los mejores momentos de Marcelo Tinelli al frente de la conducción, sacándole chispas a cada participante para brillar en la pista.

En la final hubo mucha emoción, cruces, mucha producción, revelaciones, tremendas coreografías, lo mejor del jurado, el amor para esta gran final.

Mirá el video.