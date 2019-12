Piden 10 años de prisión para Sergio Varisco acusado de financiar el narcotráfico

El fiscal José Candioti señaló al ex intendente de Paraná como "coautor" de "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes" junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel.