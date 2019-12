Conferencia de prensa de Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó los aspectos centrales del proyecto de "Solidaridad social y reactivación productiva" enviado al Congreso y que implica medidas en jubilaciones e impuestos, entre otros temas.

"Es el primer paso para resolver la crisis económica y social que atraviesa la Argentina. Entendemos lo muy dura que es la situación actual: el crecimiento de la pobreza, la indigencia y del hambre", dijo el funcionario al iniciar la conferencia en el Palacio de Hacienda.

"Son un conjunto de medidas que buscan mantener ciertos equilibrios. Proteger a los sectores que están en vulnerabilidad y sostener la macroeconomía", añadió.

El Gobierno anunció que se tomará 180 días para reemplazar la fórmula actual sobre las jubilaciones que "estaba pensada para una economía que iba a despegar". Mientras tanto, para "proteger" a los jubilados, se otorgará un bono adicional de 5000 pesos en diciembre y enero para quienes reciben un solo ingreso en el hogar,

La iniciativa también apunta a una reforma tributaria: "Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar", indicó Guzmán.