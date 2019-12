Sorteo Copa Libertadores, REUTERS

Se sorteó la Copa Libertadores 2020 en Luque, Paraguay y se conoció que River va al grupo D y Boca al H .

River Plate, actual subcampeón de la Copa Libertadores, integrará el Grupo D del máximo certamen continental del año próximo, junto a San Pablo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) y Binacional (Perú), mientras que Boca Juniors, tercero en la última Superliga, compartirá Grupo H con Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y el Ganador 3 de la fase previa.

El sorteo realizado esta noche por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay, determinó además que Racing Club, último campeón de la Superliga, integrará el Grupo F con Nacional (Uruguay), Alianza Lima (Perú) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

Tigre, campeón de la Copa de la Superliga 2019, estará en el Grupo B con Palmeiras (Brasil), Bolívar (Bolivia), y el ganador 2 de la Fase 3.

Y Defensa y Justicia, subcampeón de la Superliga, integrará el Grupo G junto a Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y Delfín (Ecuador).

El campeón Flamengo de Brasil encabezará el Grupo A y lo acompañarán Independiente del Valle (Ecuador), Junior (Colombia) y el Ganador 1 de la Fase 3.

En tanto habrá tres fases previas para ingresar a la fase de grupos, en la cual Atlético Tucumán -que tomó el cuarto lugar de la Superliga dejado por River tras su reciente consagración en la Copa Argentina el viernes pasado- jugará en la Fase 2 ante un equipo boliviano a determinar.

En la Fase 1 se enfrentarán Bolivia 4 vs. Guaraní (Paraguay), Carabobo (Venezuela) vs. Universitario (Perú) y Progreso (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador).

En la Fase 2 jugarán Carabobo o Universitario vs. Cerro Porteño (Paraguay), Cerro Largo (Uruguay) vs. Palestino (Chile), Independiente Medellín (Colombia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela), Macara (Ecuador) vs. Deportes Tolima (Colombia), Chile 4 vs. Internacional (Brasil), Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (Argentina), Bolivia 4 o Guaraní vs. Corinthians (Brasil) y Progreso o Barcelona vs. Sporting Cristal (Perú).

Los ganadores jugarán la Fase 3, cuyos vencedores irán a la fase de grupos, y los dos mejores de los cuatro equipos eliminados clasificarán a la segunda instancia de la Copa Sudamericana.

La primera fase previa comenzará a fines de enero, mientras que la segunda y la tercera se definirán en febrero.

En marzo, 32 protagonistas buscarán un lugar entre los 16 mejores y una vez definidos los grupos, se realizará un nuevo sorteo donde quedará resuelto cuáles serán los enfrentamientos mano a mano de octavos de final.

La conformación de la fase de grupos es la siguiente (en primer término se mencionan a los cabezas de serie).



Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle y Junior (Colombia) y G1 Fase 3.



Grupo B: Palmeiras, Bolívar, Tigre y G2 Fase 3.



Grupo C: Peñarol (Uruguay), Colo Colo (Chile), Atlético Paranaense (Brasil) y Bolivia 2.



Grupo D: River, San Pablo, Liga Deportiva Universitaria y Binacional.



Grupo E: Gremio (Brasil), Universidad Católica (Chile), América (Colombia) y G4.



Grupo F: Nacional (Uruguay), Racing, Alianza Lima y Estudiantes de Mérida.



Grupo G: Olimpia, Santos, Delfín y Defensa y Justicia.



Grupo H: Boca, Libertad, Caracas y G3.



Los dos primeros de cada grupo pasarán a los octavos de final, mientras que los terceros de cada zona irán a la segunda fase de la Copa Sudamericana.



La final de la Copa Libertadores 2020 se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el campeón se llevará un premio de 15 millones de dólares más el 25 por ciento de la recaudación neta de esa final única mientras que el subcampeón sumará seis millones de dólares, informó la Conmebol.



En los cuartos de final de la Libertadores, el premio pasará de 1,2 millones de dólares a 1,5 millones de dólares por equipo clasificado; y los clubes semifinalistas obtendrán 2 millones de dólares cada uno, frente a los 1,75 millones de dólares que se otorgaban en el 2019.