Langostinos arrojados al mar en Chubut.

Apareció un video en las redes donde se ve a marineros arrojando langostinos al mar provocó una generalizada polémica en la provincia a tal punto que el mismo secretario de Pesca Adrián Awstin dijo: “Esto mancha la imagen de la pesca en Chubut y puede hacer perder mercados internacionales que tomó muchos años conseguir”.

El hecho ocurrió en la desembocadura del Río Chubut, en el Puerto de Rawson. El video muestra que desde la cubierta de un barco de la denominada “flota amarilla” marineros arrojan langostinos que se encontraban en cajones aparentemente desde el día anterior en esos contenedores.

El secretario de pesca admitió haber tomado conocimiento de la filmación antes de que se viralizara y tomó intervención de “forma inmediata, realizando una investigaciones sobre el caso, tomando todas las acciones que permite la Ley de Pesca, que nos pone un límite el algún aspecto porque nos gustaría ser más severos en algunas situaciones”.

Desde la Secretaría de Pesca de Chubut enviaron una carta documento al responsable y ahora el titular del permiso de pesca tiene diez días para contestar.“A partir de ahí vamos aplicar la sanción correspondiente...Prefectura Naval Argentina hizo un sumario administrativo contra el patrón del buque pesquero que es quién debería haber evitado esa situación. La embarcación tiene la posibilidad de hacer un descargo. Luego la Secretaría de Pesca va a tomar medidas sobre la embarcación”, agregó Awstin.

El funcionario mencionó que “seguramente se trate de un pase de factura de la tripulación con su capitán o el dueño del barco. Cuando la tripulación ingresa al puerto, el día anterior dejó escondidos sobre la cubierta 15 cajones de langostinos (un total de 300 kilos) para sacarlos en algún momento donde no hubiera personal de seguridad a la hora en que se vacía el muelle... Como no lo pudieron hacer por los controles que hay durante toda la jornada, al día siguiente, cuando salían a pescar, el capitán se encontró que sobre la cubierta del barco todavía se encontraban estos langostinos tapados con una lona. Cuando emprende la salida del puerto, en la parte de la desembocadura del río, arrojan los cajones. El propietario de la embarcación fue el primero que acercó el video a la Secretaría de Pesca, reconociendo lo que había hecho su tripulación”, indicó el secretario provincial.