Corrupción de alto vuelo: Guillermo Dietrich investigado.

En una segunda entrega, CANAL 26 dio detalles sobre el informe confidencial de la embajada de los Estados Unidos en Uruguay que cita un presunto hecho de corrupción durante el Gobierno de Mauricio Macri y que tendría como protagonista al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Se lo acusa de cobro de una "novedosa metodología" para cobrar "comisiones / sobornos". El dinero negro sería girado a paraísos fiscales, cobrado en dos terminales bancarias y guardado en cajas de seguridad. Así se menciona en la acusación.

Dietrich se desempeñó como ex ministro de transporte bajo el gobierno de Macri, que culminó el pasado 10 de diciembre. La primera "comisión / soborno", presuntamente cobrada por el ex funcionario, habría sido "otorgada por una reconocida compañía aérea low cost". El pago ilegal habría sido "para obtener la habilitación de su base operativa en Buenos Aires".

Según dice el informe, los sobornos habrían sido depositados "en concepto de gastos de alquiler de vehículos o cuentas vinculadas a la compañía de Dietrich, Movilaut S.A. y Dietrich S.A. Group".

Con esta modalidad, la reconocida compañía aérea low cost habría abonado sobornos por al menos 1,2 millones de dólares. Los sobornos habrían sido divididos en 27 pagos menores. La documentación fue aportada por un ex fiscal argentino a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

"La familia más íntima de Dietrich estaría siendo investigada por este escándalo porque aparecen en las cuentas de los paraísos fiscales", remarcó Andrés Klipphan, periodista de Canal 26.

Entre los nuevos datos, se destaca que los documentos fueron enviados para su análisis relacionado con el lavado de dinero "a la unidad de los Estados Unidos en Ginebra". "Ocurre porque estos bancos donde se habría depositado el dinero en negro, están regidos bajo leyes americanas y habrían violado la legislación de EE.UU. Por eso este fiscal va a la embajada de Estados Unidos en Uruguay, sabiendo que se están violando leyes norteamericanas", agregó Klipphan sobre este punto.

Además, los peritos certificaron la veracidad de los documentos y ya se abrieron investigaciones contra Dietrich y al menos otro ministro de Macri. "Lo que aportó este abogado y es fiscal es que los documentos son ciertos. Inclusive determinaron en qué paraísos fiscales se depositó ese dinero, qué banco se utilizó y a nombre de qué empresas y cajas de seguridad lo pusieron", dijo Klipphan.

Por otro lado, otro nuevo dato es que el informe secreto asegura que los presuntos sobornos recibidos por Dietrich "son de interés para el departamento de Estado". "La Justicia deberá determinar si es verdadero o no, pero en los documentos de la Embajada de Estados Unidos de Uruguay no utilizan el potencial", dijo el periodista de Canal 26.

También la novedad del caso es que los agentes norteamericanos en Buenos Aires "están corroborando la información que resulta creíble y probada". Y que los casos de corrupción en el ministerio de Transporte "podrían tener un alto impacto político".

Lucas Marisi, abogado, dijo a Canal 26: "Hace tres años que estamos luchando como vecinos damnificados del experimento criminal del aeropuerto trucho de El Palomar que fue puesto en funcionamiento violando medio código penal, la ley de sitios de la Memoria ya que de ahí salían los Vuelos de la Muerte y la ley general de Ambiente. Ahora vemos por qué se hizo tanto hincapié de Macri y Dietrich en poner en funcionamiento una base aérea militar como aeropuerto comercial sin que estén dadas las condiciones de seguridad y ambientales, apretando jueces, haciéndole un escrache. Todo va cerrando".

"Ahora tenemos el dato que confirma nuestra sospecha. Sospechábamos que Flybondi y Jet Smart, empresas privilegiadas de manera ilegal, concediéndoles rutas a mansalva para operar de un aeropuerto trucho como el de El Palomar para fomentar la competencia desleal contra Aerolíneas Argentinas", agregó.

"Un día apareció una empresa nueva, Flybondi, cuya cara visible era Julian Cook y dijo que venían a hacer una inversión de 30 millones de dólares, que traerían un gran progreso a la zona. Les dieron más de 100 rutas aéreas a una empresa que tenía declarado 200 mil pesos", contó Marisi sobre el caso.

"El fiscal que se acercó a la embajada es Luis Moreno Ocampo. En ese momento la Embajada de Estados Unidos en Uruguay era encabezada por una mujer. Lo recibió porque le interesaba los detalles y le pidió documentos", agregó Klipphan. De inmediato, se pusieron a trabajar sobre el tema.

Los documentos clasificados salieron a la luz y se vieron por Canal 26.

