La nueva casa de Matilda Salazar.

Hace pocos días Matilda Salazar cumplió dos años y su madre Luciana realizó un gran festejo en un lujoso Hotel de Buenos Aires. Como regalo especial y para asegurar sus horas de diversión, le han regalado una casa. ¡Sí, una pequeña gran casa!, para que disfrute sus tardes allí dentro.

En Instagram, Luciana Salazar realizó un posteo mostrando la elegante casa de su hija. Realizada en madera con ventanas, su nombre tallado en la entrada, fanales de velas en la entrada y una decoración de interior muy "chic". Con cocina incluida, paredes empapeladas y cortinas al tono.

Los interiores de la casa de matilda Salazar.

La publicación logró más de 60 mil me gusta y 900 comentarios y en el pie de la foto se puede leer: "Welcome to Matilda’s little house" (Bienvenidos a la pequeña casa de Matilda).

El living de la pequeña casa de Matilda.

Para su cumpleaños, su mamá escribió en sus redes: "15 de diciembre...Matu, una vuelta más al sol y llega nuevamente el día más especial de mi vida, la fecha que está marcada en el almanaque con fuegos artificiales, el momento en que me hiciste tu mamá. Llegan a mi mente las memorias y vuelvo a vivirlo todo de nuevo, los nervios, la ilusión, la primera vez que te vi y te tuve en mis brazos y mi corazón latiendo a mil por hora".