El presidente de la Nación y el presidente de Brasil.

Jair Bolsonaro en un tweet describió la situación que se vive en Venezuela con la que podría atravesar Argentina tras la llegada de Alberto Fernández. Para eso, enumeró algunas de las medidas económicas anunciadas este martes por el Gobierno nacional.

"La situación política de Venezuela tiene reflejos directos en el estado de Roraima: aumento de la violencia y población en situación de calle, empeora la salud y la educación, etc", dijo el presidente de Brasil.

Luego publicó que "el nuevo gobierno de Argentina, que forma parte de la frontera con la región sur de Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná), tomó las siguientes medidas: 1) Doble indemnización para despido sin causa 2) Aumento del impuesto a las exportaciones (granos) 3) impuesto de 30% para compras al exterior 4) Vuelta la discusión de la legalización del aborto".

