Uno de los ejercitos de Stormtroopers en la Avant Premiere Mundial.

Se realizó en Buenos Aires la avant premier de STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER, la nueva película de Lucasfilm que marca el gran final de la saga Skywalker y que estrena en cines del país este jueves 19 de diciembre.

El evento contó con la presencia de famosos como: Federico Bal, Fabián Cubero y Mica Viciconte, Dante Spinetta y familia, Tomás Kirzner, Nazareno Casero, Benjamín Alfonso, Benjamín Amadeo, Soledad Silveyra, Connie Ansaldi, Militta Bora, Clemente Cancela, Lorena Ceriscioli, Agustín Creevy, Stephanie Demner y Guido Pella, Flor Torrente, Sofía Pachano, Valeria Gastaldi, Narda Lepes, Dolli Irigoyen, Melina Lezcano, Rodrigo Noya, José María Listorti, Santiago Artemis, Anita Pauls, Inés Palombo, Carla Quevedo, Diego Ramos, Juan Sorini, Dolores Trull, entre otras personalidades.

Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico con STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER. En esta fascinante conclusión de la saga Skywalker, nacerán nuevas leyendas y se librará la batalla final por la libertad. STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER estrena el 19 de diciembre en cines de Latinoamérica.

La película es protagonizada por Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran y Billy Dee Williams.

Mirá el video de lo que fue la Premiere en Argentina:

Muchos fueron los famosos argentinos que desfilaron por la alfombra roja y varios de los personajes de la saga posaron con ellos para las fotos.

Federico Bal en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Diego Ramos en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Dolli Irigoyen en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Toto Kizner y Rodrigo Noya en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Mica Viciconte en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Nazareno Casero en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.

Flor Torrente en la Premiere de Argentina de Star Wars, Foto Disney Latam.