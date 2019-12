Protestas, corridas e incidentes en inmediaciones del Camp Nou, REUTERS

Mientras Barcelona y Real Madrid disputaban el segundo tiempo del clásico por la Liga de España, manifestantes encapuchados quemaron contenedores en inmediaciones del Camp Nou.

Independentistas nucleados en el grupo Tsunami Democràtic intentaron bloquear los accesos del estadio para complicar la salida de los hinchas y se enfrentaron con ultras del conjunto blaugrana.

Al menos doce personas debieron ser asistidas tras los disturbios. Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los doce heridos, cuatro han requerido un traslado a un centro sanitario.

Incidentes en cercanías del Camp Nou, España, REUTERS

Asimismo, grupos de manifestantes hicieron una segunda barricada con contenedores y una valla de seguridad ante el acceso 16 del campo, que posteriormente también encendieron.