Fabián Asad.

La Policía confirmó la detención de José Fabián Asad, el hermano del exfutbolista Omar "Turco" Asad, como un posible miembro de la banda detrás del crimen de Matthew Gibbard, el turista inglés asesinado a balazos en Puerto Madero.

Fabián Asad, de 55 años, es chofer en una empresa de traslados desde el aeropuerto de Ezeiza. Fue detenido el pasado viernes, antes del crimen del turista inglés (en el que también resultó herido un hijastro de la víctima), pero los investigadores sospechan que se trata de la misma banda.

Asad llevó desde el aeropuerto al barrio de Belgrano a un hombre británico y su pareja, una mujer argentina. Cuando llegaron a destino fueron asaltados a mano armada por un ciudadano venezolano que se llevó un reloj Rolex y un iPhone, pero cuando escapaba un motociclista lo derribó al golpearlo con el casco y los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Finalmente el venezolano —identificado como Miguel Aguirre— y Asad quedaron detenidos.

Al parecer, otro auto habría estado involucrado en este hecho delictivo como "vehículo de apoyo": el mismo Ford Fiesta rojo que un día después tuvo el mismo rol en el asalto y crimen del inglés Matthew Gibbard frente al Faena Hotel, de Puerto Madero.

La Justicia analiza si son seis los asaltos cometidos por la organización, todos con la misma operatoria: sorprender a turistas recién llegados al país, apenas bajan del traslado desde el aeropuerto, y robarles sus pertenencias.



Gibbard fue abordado para robarle sus valijas mientras se preparaba para ingresar y hacer el check-in. A su hijastro, Stephen, también le dispararon con una bala calibre 380: lo internaron en el hospital Argerich con un impacto de bala en su pierna izquierda.

Stefan Joshua Zone, el joven de 28 años herido por los delincuentes durante el asalto, es el hijastro de Michael y "trabaja como productor digital de la empresa financiera británica JP Morgan”, le dijo un vecino de los Gibbard.

Según se supo a partir de la investigación, las víctimas arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de British Airways que aterrizó a las 9.20 del sábado.