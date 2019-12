Alberto Fernández junto a los gobernadores radicales Morales, Suárez y Valdés.

El Frente de Todos logró hoy la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández y mañana concentrará los esfuerzos en reunir quórum para iniciar la sesión especial en el recinto, donde buscará encaminar la media sanción.

Los gobernadores radiclaes Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gustavo Valdés (Corrientes) fueron claves y lograron destrabar el quorum en la jura de los nuevos diputados. El pedido lo hicieron después de reunirse esta semana con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.



Tras un debate que se desarrolló desde la mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.



La sesión está prevista para las 15:00, pero una hora antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.

Morales había publicado en las redes: "La oposición debe dar quorum, no comparto lo resuelto por el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio". "No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados. La rechazo terminantemente".

Suárez hizo un llamado al principal interbloque de la oposición para que "posibilite el quorum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno" y Valdés dijo que "el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio debe dar quorum para la jura de sus pares del Frente de Todos".

Fernández agradeció vía Twitter: "Quiero agradecer a los gobernadores radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura".

La sesión para tratar el proyecto deberá recurrir a bloques minoritarios para reunir el quórum de 129 diputados, pues Juntos por el Cambio ya anticipó que no habilitará esa instancia.