Cafiero, Jefe de Gabinete y el presidente, Alberto Fernández, NA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que "es adecuado" el tratamiento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se tratará hoy en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que Argentina está "en una economía con un virtual default, abuelos que se saltan comidas y chicos que no tienen para comer".

Noticias relacionadas

"Obviamente siempre hay tensiones, pero apostamos a la responsabilidad de todos. Si no se entiende de dónde partimos, que es una economía en virtual default con abuelos que se saltan comida y chicos que no tienen para comer, no vamos a entender las medidas excepcionales que estamos tomando", afirmó el jefe de ministros en una entrevista brindada a El Destape Radio.

Las declaraciones de Cafiero se producen luego de la agitada jornada de ayer en el Parlamento y tras las amenazas de la oposición de no dar quorum para el tratamiento del proyecto, que envió el Poder Ejecutivo para avanzar con las medidas para paliar la emergencia social y económica. "Siempre hay tensiones pero apostamos a la responsabilidad de todos: la situación de la Argentina es de crisis", dijo.



Luego de la obtención del dictamen correspondiente, la sesión está prevista para su tratamiento para hoy a partir de las 15, hecho que Cafiero consideró como "adecuado, ya que la situación del país es de crisis".

"Tenemos un 40 por ciento de habitantes que están por debajo de la línea de pobreza, y necesitamos poner todas las herramientas del Estado para mejorar la situación de los que menos tienen y de los que más han sido golpeados", definió el funcionario.

Agregó que el paquete de medidas contemplado en el proyecto incluye "una visión sobre las pymes y beneficios para ellas" como "moratorias y planes de pago también para comercios".

"El punto de partida es este", añadió luego, en referencia a los datos del DEC, luego de que el organismo difundió ayer que el índice de desocupación del tercer trimestre llegó al 9,7 por ciento, situación que Cafiero calificó como "los resabios de la Argentina de (el ex presidente Mauricio) Macri".

No obstante, sostuvo que para contraponer esta situación, "lo primero que hicimos fue tratar de parar la caída del empleo, ya que durante el 2019 se perdieron 140.000 puestos, y parte de eso tuvo que ver el decreto de doble indemnización", publicado el sábado pasado.



La norma rige por un lapso de 180 días para empleadores que despidan sin justa causa.

En tanto, explicó que la idea del Gobierno "no es que paguen doble indemnización sino desincentivar a la hora de despedir. De hecho para los que tomen trabajadores, esa norma no se aplica", recordó.

Cafiero apuntó sobre el final que las autoridades creen que "una Argentina que genere empleo es lo que se necesita, a fin de que las personas puedan desarrollarse".