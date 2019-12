La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite comestible marca Caracas por varias cuestiones, entre ellas irregularidades en referencia a las buenas prácticas de manufactura.



A través de la disposición 10282/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se prohibió la comercialización del "Aceite comestible, marca Caracas, girasol blends.



En el texto oficial se remarca que "el producto está falsamente rotulado", razón por la cual se lo considera "un producto ilegal; como consecuencia de lo cual el citado departamento recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento".



Por eso, la ANMAT dispuso: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto en cuyo rotulo luce: "Aceite comestible, marca Caracas, girasol blends".



A través de la Disposición 10277/2019 se informó la prohibición del producto “Sabila-Aloe vera” elaborado por Laboratorio FE&CG AL NATURAL por “no consignar el rótulo de información obligatoria y presentar leyendas referidas a propiedades medicinales, terapéuticas y de mejoramiento de la salud” y por “carecer de autorización de establecimeinto y de producto, resultando ilegal”.



La Anmat también prohibió un producto médico que se utiliza en el proceso de fertilización y está rotulado de la siguiente manera: "G-IVF PLUS supplemented with HSA, Vitrolife, médium for preparation and handling of gametes and for in vitro fertilisation. REF 10136, manufactured by Vitrolife Sweden AB, V. Frölunda, Sweden".