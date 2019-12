Benjamín Vicuña "furioso" por la revelación de la intimidad de su separación.

En pleno escándalo con su exempleada, Viviana Benítez, Pampita contó la situación económica en la que estaba cuando terminó su relación amorosa con Benjamín Vicuña.

El periodista Ángel de Brito reveló: “Vicuña está furioso porque Pampita contó que cuando se separó de Benjamín no se llevó un peso y no hizo ningún reclamo de tipo monetario. Dijo que se llevó ‘la ropita nada más’”.

Pilar Smith, periodista de Canal 26 y compañera de Ángel de Brito en la radio, dio detalles de la separación millonaria que habrían tenido la modelo y el actor: “A mí me dijeron que a Pampita le quedó una casa a su nombre valuada en un millón y medio de dólares”, contó, sobre la propiedad ubicada en el barrio porteño de Nuñez. “A los chicos Benjamín les pasa por mes casi 10 mil dólares de cuota alimentaria”, agregó la periodista.

Ángel defendió a su compañera en el jurado del Súper Bailando diciendo: “Yo creo que Pampita se refiere a que no le pidió a Vicuña un piso en Libertador”, aseveró, sobre el resquemor que habría generado la declaración de la conductora de Pampita online. “Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, había dicho en su momento.