El Frente de Todos logró darle esta mañana en la Cámara de Diputados media sanción al proyecto de de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".



Con 134 votos afirmativos se votó en general la llamada ley de Emergencia Económica y se procedía a votar artículo por artículo.

Luego de una sesión maratónica, que se extendió por más de quince horas, los diputados del partido gobernante lograron la media sanción y ahora el proyecto de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" se tratará por la tarde en el Senado.



El Frente de Todos logró reunir los 129 diputados para lograr el quorum gracias a la colaboración del Interbloque Federal de Eduardo Bucca y Graciela Camaño, y la bancada Unidad para el Desarrollo del mendocino José Luis Ramón.



Con el correr de las horas, se fueron realizando varios cambios al dictamen de mayoría con que el oficialismo llegó al recinto, a partir de pedidos efectuados por bancadas opositoras y por legisladores del propio Frente de Todos.

