Diputados, votación, NA

El Frente de Todos logró darle en la Cámara de Diputados media sanción al proyecto de de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" y esta misma tarde se debatirá en el Senado.

Con 134 votos afirmativos se votó en general la llamada ley de Emergencia Económica contra 110 en contra del proyecto enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández. Para lograr media sanción el Gobierno debió realizar algunos cambios al poryecto original.

Your browser does not support the video element.

El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Noticias relacionadas

En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba esta mañana a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.

LOS CAMBIOS REALIZADOS:

El Gobierno dio marcha atrás con el artículo que le otorgaba al Poder Ejecutivo amplias facultades al Gobierno para reorganizar el Estado. "En acuerdo con el Ejecutivo Nacional queremos comunicarles que eliminamos el artículo 85 del proyecto", indicó el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Darío Martínez, el miércoles durante el debate en comisiones.

Alberto Fernández expresó su deseo de "construir confianza" para que "nadie dude" de los propósitos detrás de la normativa, y habló sobre la incorporación de un nuevo artículo relacionado con las retenciones.

Así incorporación dentro de la iniciativa de un artículo que "disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas". Así, si bien los pequeños productores deberían pagar la misma alícuota de retenciones, el Gobierno buscaría compensarlos con otro tipo de medidas, posiblemente tributarias.

El cambio que hizo el Gobierno sobre el impuesto al dólar es un agregado en el artículo 40 del proyecto. Se trata del capítulo que regula ese nuevo tributo. La redacción de la iniciativa daba a entender que las operaciones con tarjeta que se efectuaron este mes y que aparecerán en el próximo resumen estarían gravadas con el impuesto del 30%.

El Gobierno aceptó en las últimas horas excluir a los maestros, los docentes terciarios y universitarios y a los científicos de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esto quiere decir que las personas que se hayan jubilado en esos sectores quedarán exentas del proyecto de ley del gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto no sufrirán la suspensión de la movilidad de sus haberes.