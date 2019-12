Ángel Eduardo Lozano Azuaje, el principal sospechoso de haber asesinado al turista inglés frente al hotel Faena, en el barrio porteño de Puerto Madero, era trasladado durante la madrugada del viernes desde la provincia de Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires para ser indagado por las autoridades que investigan el crimen.



Junto a él viajarán dos de sus cómplices, a quienes también detuvieron antes de que pudieran salir del país.

"Cachete" Lozano es el quinto integrante de la organización dedicada a robarle a turistas, a la que se le atribuye no sólo el crimen de Gibbard sino también al menos dos asaltos a extranjeros en las últimas semanas en otros barrios porteños.



De madrugada y escoltados por una comisión especial de la Policía de la Ciudad, los cuatro detenidos fueron trasladados para ser indagados por la jueza Yamile Bernan y la fiscal Ana Yacobucci, a cargo de la causa.



Se los acusa de integrar una banda criminal que seguía a turistas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta los hoteles con el objetivo de robareles, en particular, relojes de lujo. En uno de los casos que se investigan, le arrebataron a la víctima un reloj de colección valuado en unos 100.000 dólares.