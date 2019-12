Facundo Suárez Lastra

Había terminado de hablar el diputado Luis Pastori, de Misiones, quien denunció una contradicción entre el artículo 32 y el 40. Se pasó así a un cuarto intermedio de dos minutos para revisar ambos artículos. El debate por la ley de Emergencia Económica llevaba casi 19 horas. Sin embargo, un episodio desopilante sorprendió a todos en el recinto.

Había pasado un poco más de las 8:30. Al regreso del pequeño receso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio la palabra al diputado macrista Luciano Laspina, quien solicitó una cuestión de privilegio: “Quiero pedir un aplauso para el diputado Facundo Suárez Lastra que está en su noche de bodas y ha venido a votar”.









Los legisladores se pusieron de pie y brindaron una afectuoso al legislador de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires, que se mostró sonriente ante la insólita situación. Pero no conformé con su reconocimiento, Laspina tomó su celular y puso la marcha nupcial que sonó en todo el recinto.

Luego de la insólita escena, Massa retomó la discusión del proyecto en particular. “Habiendo terminado el pequeño recreo en el que todos pudieron cumplir con necesidades y obligaciones, invito al diputado Heller a que use la palabra”, dijo.



Con 134 votos a favor y tras 15 horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el gobierno de Alberto Fernández espera convertir en ley este viernes en el Senado.