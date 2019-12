Aaron Cartes sufre de trastorno bipolar.





Aaron Carter, hermano menor de Nick, integrante de los Backstreet Boys, hizo un vivo en su cuenta de Instagram que causó un gran susto. El cantante se durmió durante la transmisión y provocó temor en los fans, quienes pensaron lo peor.

Algunos seguidores dieron alerta a la policía. Los oficiales llegaron a la casa del artista, tiraron la puerta abajo de su habitación. En ese momento descubrieron que Aaron Carter estaba durmiendo. En el video se puede escuchar a los policía despertando al cantante y preguntándole si se encontraba bien.

Aaron sufre de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad y, además, es alcohólico. También tiene una orden de alejamiento de su hermano Nick, de su esposa y de su hijo, luego que el joven músico asegurara que los iba a matar.

"Fue entre los 10 y los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos. Ella no fue la única que abusó sexualmente de mí, también lo hicieron dos bailarines, cuando tenía apenas 8. Y mi hermano -en referencia a Nick- abusó de mí toda la vida".



"Pasé los últimos 15 años yendo a terapia por abuso y violación, he pasado por muchos tratamientos diferentes, y finalmente he encontrado el adecuado. He tenido altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", agregó el cantante.