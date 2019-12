La Cámara de Diputados aprobó hoy la redacción final del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en la emergencia pública, que otorga facultades al Gobierno para instrumentar medidas ante la crisis económica, y lo giró al Senado, que lo tratará a partir de las 14.

Tras más de quince horas de debate, los diputados dieron 134 votos a favor del proyecto del gobierno de Alberto Fernández y 110 en contra. Luego, se realizó la votación en particular y se aprobó la redacción final tras más de 19 horas desde el inicio de la sesión. A la salida, Sergio Massa quien es el presidente de la Cámara habló con la prensa.

"Con mucho respeto se plantearon soluciones para que el Gobierno empiece a poner en marcha una economía para darle respuesta a todos los argentinos. Estamos tranquilos de que la sesión no terminó en escándalo, es un primer paso muy importante para cerrar la grieta y ponernos a empezar a resolver los temas importantes", opinó sobre la media sanción.

"Quedaron dos enfoques con el regimen general donde habrá comisiones y sobretodo quedó puesta en marcha la herramienta para mejorar. Los jubilados están en una situación de extrema necesidad y ahora veremos de poder dar tarifas más razonables y una responsabilidad enorme que es darle sustentabilidad al sistema previsional argentino", agregó.

"Había temas muy picantes y que hayamos hecho una sesión con respeto me hace sentir tranquilo de que todos los diputados cumplieron con su deber y defendiendo sus ideas", expresó.

"Hoy se votó una revisión de un escándalo que vivimos en la Argentina. La clase media, trabajadores lo que vivieron fue una apropiación indebida. La Argentina se pone de pie si conseguimos dinamizar nuestra economía y superar una situación gravosa que es que Argentina debe el 90% de lo que vale", manifestó.

"Se necesita cumplir con obligaciones pero sin hacerlo a costa de la clase media", cerró.

El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.



En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba esta mañana a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.