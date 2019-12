La Cocina de Ana Mellino. Vicente Mellino. Foto Diario 26

A menos de una semana de la llegada de la Nochebuena y de la cena de Navidad, La Cocina de Ana Mellino compartió en CANAL 26 las novedades en pescados y mariscos para disfrutar de unas fiestas inolvidables.

Vicente Mellino se hizo presente en los estudios para mostrar y explicar los mejores platos y ofertas imperdibles para unos festejos únicos: "En el cierre del año de CANAL 26 traemos una nueva variedad de pescados y productos como unos pinches, langostinos fritos en harina de camarón que logra un sabor sorprendente y con acompañamiento de vegetales. Están los famosos canolis de salmón, picadas de mar, salmón rosado con champiñones a la crema, empanada de langostinos con apio y queso azul y empanadas de vegetales con salmón".

"Además le sumamos langostinos empanados con masa de rúcula, novedades para que la gente se acerque a nuestros locales en las fiestas para tener variedad", manifestó el cocinero.

Vicente anticipó que el martes 24 de diciembre, previo a la Nochenueva, estarán abiertas las sucursales en Devoto ubicada en Av. Lope de Vega 2698 y el local de Canning en Mariano Castex 1791. En el caso de la sucursal en Lomas del Mirador en Mosconi al 399, también estará abierto pero sólo entregando los pedidos ya hechos.

"Hay ofertas de 12 canolis de salmón y un kilo y medio de picada de mar, 3 kilos de paella y un kilo y medio de salmón con salsa a elección. Todo eso por un precio de $6000 para agasajar a clientes y amigos", comentó.

Respecto a lo imperdible para el 24 a la noche, Vicente recomendó: "La cena de mar que viene súper completa. Si no querés una cena elaborada podés pasar por nuestros locales y comprar para realizar un cóctel de langostinos. Hoy el langostino es mucho más económico que el camarón y se puede hacer fácilmente".

Para consultar o realizar pedidos, podés comunicarte añ 46480081 o también pueden ingresar al Facebook de la Cocina de Ana y consultar para realizar pedidos.