La serie que es dirigida por Justin Webster.

“El fiscal, la presidenta y el espía”: será la serie de Netflix sobre Nisman dirigida por el británico Justin Webster. La serie contará con 6 capítulos de una hora cada uno e intenta responder la pregunta que se hacen todos: ¿Quién mató a Nisman?. “Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, aseguró el director.

La muerte del fiscal Alberto Nisman sacudió el tablero político nacional e internacional. El hallazgo de su cadáver en el baño de su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero del 2015, se produjo un día antes de que presentara en el Congreso las “pruebas claves” de su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Si bien la justicia considera que Nisman fue asesinado y descarta la teoría del suicidio, no tiene sospechosos. A fines de 2017, con el cambio de juez y el nuevo gobierno, se estableció otra versión de los hechos: el fiscal fue drogado con ketamina, golpeado y asesinado, al tiempo que se manipuló la escena para simular un suicidio.

Noticias relacionadas

Dirigida por Justin Webster, el documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, se estrenará el 1 de enero en esa plataforma de contenidos Netflix. “Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, aseguró Webster al presentar un adelanto de la serie en el Festival de San Sebastián.

Basado en más de 1.000 horas de archivos y grabaciones, la serie cuenta con 6 capítulos de una hora cada uno y recoge los testimonios de los principales actores vinculados a un caso que resonó en todo el mundo.

Los testimonios de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el ex espía, Antonio Jaime Stiuso, sirven para guiar al espectador a que saque sus propias conclusiones

Si bien Webster trata de esclarecer gran parte de la historia con su relato, deja varios interrogantes para que cada uno de ellos abra su propia línea investigación sobre qué pasó con Nisman y cuál fue la verdadera implicancia que llevó a Cristina Kirchner a firmar el memo de entendimiento con Irán. “No todos estarán de acuerdo tras el visionado con algunas hipótesis", advirtió el director.

Mirá el trailer.