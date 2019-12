George Lucas molesto por el estreno.



Star Wars es una de las películas más esperadas del año y muchos fanáticos han formado largas colas en los cines para asistir a la épica conclusión de la saga intergalática por excelencia. No obstante, el creador no quiere formar parte de esta celebración mundial.

El fundador de la franquicia, George Lucas, no estuvo presente durante el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Entre todos los fans son conocidas las discrepancias creativas que tiene el director en torno al producto.

Kathleen Kennedy, la presidente de Lucasfilm y el director a cargo, J.J. Abrams no le rindiera tributo en la introducción al filme. “No estaríamos aquí sin él. Su visión de Star Wars colgó la historia cinematográfica, y honramos su legado esta noche”, dijo Kennedy.

Tras esto, Abrams recalcó que sin George Lucas, él no hubiera tenido la infancia que tuvo. “Ha sido un privilegio trabajar en una galaxia que él creó”, finalizó.

Según revela el coguionista de “The rise of skywalker”, Chris Terrio, se reunió con Lucas para entablar una “discusión filosófica sobre la naturaleza de los Jedi y la naturaleza de la Fuerza”. Sin embargo, no sabe hasta qué punto G. Lucas estaba enterado de lo que escribieron y decidieron finalmente. “Espero que filosóficamente sienta que entendimos el espíritu de lo que estaba haciendo”, fueron sus últimas palabras.