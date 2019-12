Anabel Fernández Sagasti en el Senado, CANAL 26

La senadora Anabel Fernández Sagasti habló con los medios en el Senado durante el cuarto intermedio por la Ley de Emergencia e hizo referencia al proyecto que impulsará el Ejecutivo sobre las jubilaciones de privilegio.

“Acaba de emitir un comunicado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de sus cuentas oficiales, que va a ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y enviar un nuevo proyecto para que tratemos las jubilaciones de privilegio de jueves y cuerpos diplomáticos de la Nación”, inició.

“La verdad que nos parece una oportunidad histórica para que dentro del Congreso de la Nación podamos discutir esto, que es un básicamente una injusticia y una desigualdad que hoy sigue reinando en la Argentina y como estamos tratando de que la Argentina se ponga de pie a través de la solidaridad nos parece que lo mejor que nos puede pasar y que los representantes de las provincias podamos poner luz a algo que hace muchos años estamos esperando que suceda”, dijo.

En cuanto al proyecto que se debate, la senadora aseguró: “La oposición ha pedido dos horas, que hemos acordado que sea una hora y media, para tratar la Ley de Emergencia. Llamamos, por supuesto, a la responsabilidad histórica que tenemos que tener todos los senadores de la Nación para darle las herramientas al Poder Ejecutivo para terminar la caída y poder empezar a caer”.

“Los senadores y diputados, desde el año 2002, no tenemos jubilaciones de privilegio. Nosotros tenemos el mismo régimen previsional que tiene cualquier empleado público o privado de la Argentina. Lo que sí queremos tratar son las jubilaciones de privilegio que tienen el Poder Judicial de la Nación y el cuerpo diplomático”, dijo.

“Es una excelente noticia, la venimos trabajando y el presidente dedició hoy y lo vamos a poder discutir en la casa de la democracia. Estamos dispuestos a venir cuando sea y a la hora que sea”, cerró.