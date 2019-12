The Witcher

‘The Witcher’, contando las historias de Geralt de Rivia, el protagonista de la fantasía creada por el escritor polaco Andrzej Sapkowski, ya está disponible en Netflix.

La trama de esta nueva serie nos muestra un mundo oscuro donde habitan criaturas fantásticas propias de la mitología europea del este.

Los protagonistas de The Witcher son Geralt de Rivia, Yennefer de Vengerberg y la princesa Ciri de Cintra.

Noticias relacionadas

Los fanáticos de las series fantásticas afirman que The Witcher superará a Juego de Tronos, la serie épica basada en los libros de George R.R. Martin, que mostraba la competencia entre familias nobles de siete reinos de Westeros.

Your browser does not support the video element.

Los responsables de la serie tienen tanta confianza en su éxito, que ya firmaron el contrato para una segunda temporada antes que se estrene la primera. La historia de Geralt de Rivia es la de un brujo que se gana la vida como puede, aniquilando monstruos a cambio de unas monedas y al que la sociedad detesta.

Cabe recordar que el proyecto adapta una de las mejores sagas de la literatura fantástica, la escrita por el autor polaco Andrzej Sapkowski. La misma alcanzó fama internacional gracias a los videojuegos desarrollados por CDProjekt RED. Tomas Baginski, director de las tres cinemáticas de los videojuegos y el teaser de Cyberpunk 2077, dirigirá al menos uno de los ocho episodios de la primera temporada.

En la sinopsis que presenta Netflix, la historia se presenta como: “Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas a menudo se muestran más malvadas que las bestias. Pero el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto. Los tres deberán aprender a navegar juntos por un continente cada vez más volátil”.