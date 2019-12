A través de un mensaje de Whatsapp, un hombre reveló que había abusado de su hija de tan solo 11 años de edad: “No te voy a negar que la manoseé”, confesó el sujeto a su esposa.

El aberrante hecho sucedió en Merlo, cuando la madre de la niña llegó a su hogar y encontró a su hija llorando. En ese momento, la menor de 11 años pudo romper el silencio contando los hechos de los que fue víctima durante un año.

La nena le contó a su mamá que cuando ella se ausentaba su padre la manoseaba, “Yo no podía contar nada porque me dijo que iba a matar a todos y yo tenía mucho miedo”, habría revelado la menor.

Ante la situación, la mujer increpó a su pareja y padre de la niña y mediante un mensaje de Whatsapp el hombre admitió la responsabilidad de los hechos para luego darse a la fuga.

“No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya sé que manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por cabeza”, dijo el acusado.

“Era violento, vivía gritando, se enojaba por todo, me maltrataba a diario y hasta llegó a pegarme. Sin embargo, nunca imaginé que iba a hacerle algo así a nuestra chiquita”, expresó la madre de la menor ante los medios. La denuncia quedó a cargo de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Morón.