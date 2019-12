Carna se convirtió en el protagonista de un video que revolucionó las redes sociales cuando decidió grabar un video por las fiestas y de fondo aparecieron unas imágenes pornográficas que hicieron que el sentido mensaje pierda atención.

“Muchachos, hay que aprovechar que están llegando las fiestas”, comienza el video con el fin de saludar por Navidad y Año Nuevo.

“Quizás no nos vemos, felicidad para todos. Que la pasen bien, felicidad para sus familias, disfrutando de esta Navidad juntos, en familia y amándonos. Juntos eh, y que tengan un lindo 2020. Felicidades”, expresó.

Una vez que las imágenes se hicieron públicas, los usuarios comenzaron a manifestarse al respecto: “Bien familiar el mensaje , bien igual”, “Quizás lo hizo adrede? Jaja”.

Algunos creyeron que simplemente se trató de una broma. Otros pensaron que posiblemente pudo haber sido un descuido. Lo cierto es que el video se hizo viral en pocas horas y generó cientos de comentarios.