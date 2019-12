El trece dio a conocer el primer avance de Separadas, la nueva ficción de Polka que debutará en el prime time del canal el año que viene. El video comienza con la presentación de cada uno de los personas que la componen.La primera es Celeste Cid y su nombre se convirtió en Trending Topic en Twitter por una escena que aparece la filmación.



Los adelantos que ya se vieron al aire dejan al descubierto que, una vez más, la productora apostó a una historia con mujeres como protagonistas. Celeste Cid, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos y Julieta Zylberberg son las 7 mujeres elegidas para ser parte de esta nueva super producción.



“Me encanta estar con vos, me encanta que vayamos a bailar juntas y que te rías así me encanta”, dice la ex de Michel Noher, que interpreta a una DJ, antes de darle un beso a su compañera.



La ficción se centrará en un grupo de mujeres y cómo se ve afectada cada una por una estafa que las deja al borde de la debacle económica y emocional.

"Separadas" llegará a la pantalla de Canal 13 el próximo 20 de enero.