Nicolás Occhiato fue el gran ganador del Bailando 2019, el lunes venció a su ex Flor Vigna a través del voto telefónico y cerró un increíble año. En diálogo con "Me Gusta la Tarde" por CANAL 26, habló de cómo quedó su vínculo con quien fue su pareja por 5 años.

"La verdad que estoy re contento, no caí del todo. No pude parar un segundo, la gente transmite un cariño y haber ganado no se me pasaba por la cabeza", comentó sobre haber sido el flamante ganador del certamen.

Your browser does not support the video element.

Respecto a si fue hasta el festejo que realizó su ex luego de terminado el programa, confesó "Es verdad que pasé por donde estaba festejando Flor Vigna, pasé a saludar a mis amigos y estaba con Flor Jazmín. Había mucha gente conocida".

Noticias relacionadas

Sobre haber competido con Vigna en la final, dijo: "Fue un aprendizaje para ambos. Somos dos personas que no amamos sin importar las etiquetas, demostramos que se puede amar a una persona sin importar lo que sea".

Al ser consutado sobre una posible reconciliación con Vigna, reflexionó: "Te puedo responder por hoy, estamos muy bien así como estamos. Pero en un futuro la verdad que no sé, es muy cambiante y te puedo decir por el ahora. Nos queremos mucho".

Your browser does not support the video element.

Al finalizar la nota contó lo que se viene para el 2020 y dio un adelanto de lo que será el próximo programa que irá por Canal 9: "Vamos de lunes a viernes por la noche, tendremos un reality de bailarines con humor, cámaras en la calle y se llamará 'Todo Puede Pasar?'."