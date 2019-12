Cristian Castro y Graciela Alfano, Podemos Hablar, gentileza Telefé

Cristian Castro (45) y Graciela Alfano (67) accedieron a besarse frente a las cámaras de televisión. Luego de una noche de fuertes confesiones, ambos decidieron darse un fogoso beso sin importar los coemntarios.

Todo comenzó en el marco del programa Podemos Hablar (Telefé) cuando ante un pedido de Noelia Marzol, el cantante y Alfano terminaron dándose un tremendo beso que fue celebrado por todos en el estudio.

En distintos pasajes del programa, el músico reveló además que tuvo un romance con Thalía: “Yo salí con Thalia. Es la primera vez que lo digo. Fue antes de casarse. Tuvimos una cosita ahí, tranquila. No novios declarados. Tuvimos días donde sentíamos bonito, sentimos cosas... Lo único que quiero es que no se entere su marido. Por suerte no habla español”.

Más adelante, confesó que llegó a estar con cinco mujeres al mismo tiempo y que se peleó con Luis Miguel por una mujer: "Fuimos amigos en un momento muy lindo y la verdad que me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica, se llama Daisy Fuentes y me decepcionó un poco porque vino a meterse. Él la empezó a enamorar y yo sentía que era un hermano y que realmente le gustaba Daisy, entonces en un momento le dije a ella que probara con él", explicó.

Por su parte, Alfano describió las infidelidades de Matias Alé aunque aseguró que fue el gran amor de su vida. Sobre el final del programa, y con la promesa del músico mexicano de cantar ante todos su hit “Azul”, Noelia Marzol le hizo un pedido muy especial: “A mi me gustaría, en este momento y antes de terminar el programa, porque Cristian se va del país y no lo vemos por un buen tiempo, que se bese con Graciela".

"Estuvieron toda la noche histeriqueando, beboteando”, agregó. fue allí cuando ambos decidieron besarse frente a las cámaras.