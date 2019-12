Noelia Marzol

Noelia Marzol fue invitada el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar, y se robó todas las miradas.

La actriz y bailarina lució un infartante vestigo negro, sin ropa interior y con un profundo tajo, que destacaba su escultural figura.

En los minutos cercanos al final del programa llegó el blooper hot de Marzol: Cristian Castro y Graciela Alfano se dieron un beso apasionado, momento que provocó la alegría y euforia de los participantes en el estudio.

De fondo comenzó a sonar la canción "Lloviendo estrellas" del cantante mexicano y Noelia Marzol no pudo evitar comenzar a saltar, pero su vestido le jugo una mala pasada debido a su elasticidad y quedó con sus pechos al descubierto.

"Noelia, ¿estás bien? Yo no vi nada", dijo Andy frente al gesto de Sofía Morandi de intentar cubrirla para que no se viera nada más en cámara.

"Por favor, esto lo editamos", llegó a pedir Noelia entre risas.