Periodista que se entera en vivo que ganó la Lotería

Una periodista de la televisión española se enteró durante una transmisión en vivo que se había ganado la lotería navideña.

Natalia Escudero tenía uno de los 50 números del Gordo y ganó 400.000 euros con el número 26590.

Your browser does not support the video element.

"Que mañana no voy a trabajar. Mañana no voy eh", dijo la mujer mientras celebraba el premio. El video del festejo se convirtió en viral ya que los televidentes empatizaron de inmediato con la periodista.

Noticias relacionadas

El Gordo es muy popular en España: su tradición y popularidad proviene principalmente del hecho de que las ganancias son ampliamente repartidas entre habitantes de un mismo barrio, de una misma familia o de un grupo de amigos, pues cada número de lotería es sorteado en 165 "series" de diez billetes o "décimos".