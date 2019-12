Oscar Ricardo Valero Recio Becerra

Tras ser denunciado por llevarse un libro sin pagar de una librería, motivo por el cual el presidente mexicano le exigió que volviera a su tierra, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador en nuestro país, se vio involucrado en otro hecho delictivo.

En este caso, el diplomático está acusado de llevarse sin pagar remeras de una reconocida marca en un local del Duty Free del Aeropuerto Ezeiza.

El dueño del local decidió hacer la denuncia penal ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, pero la investigación la comenzó a instruir la fiscalía de Cecilia Incardona.

Los investigadores abrieron un expediente por hurto porque fue sin violencia. En los próximos días se pedirán las cámaras de seguridad.