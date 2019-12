Oscar Ricardo Valero Recio Becerra

El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, renunció a su cargo “por motivos de salud”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE).

“El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha aceptado la renuncia del Emb. Ricardo Valero por motivos de salud”, anunció en Twitter Roberto Velasco Álvarez, encargado de Comunicación Social de la SRE.

El secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard, ha aceptado la renuncia del Emb. Ricardo Valero por motivos de salud.



El Sr. Valero continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. La @SRE_mx le desea una pronta recuperación. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) December 22, 2019

A principios de diciembre, México ordenó el regreso de Valero a territorio nacional para ser investigado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Cancillería luego que se informara que el 26 de octubre, el embajador habría intentado sustraer un libro de una librería de Buenos Aires.

El caso será revisado “para que sea analizado y se determinen las medidas conducentes”, dijo entonces la SRE en un comunicado.

En las últimas horas, se reveló que también fue denunciado por intentar llevarse sin pagar unas remeras del Free Shop del Aeropuerto de Ezeiza.

El caso se encuentra en la secretaría penal de la Corte Suprema de Argentina desde fines de octubre, informaron tres fuentes judiciales.