Alejandro Vanoli, titular del ANSES

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció que a partir del 1 de enero quienes hayan tomado créditos con la Anses, sean jubilados, jubiladas o beneficiarios de asignaciones, tendrán una reducción de 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés, medida que beneficiará a 5,5 millones de personas, durante una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno tras una reunión con el presidente Alberto Fernández.

"Esto es para que lo que reciben las asignaciones universales y los jubilados tengan más dinero disponible", dijo Vanoli en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

A partir del tipo de medidas anunciadas por Vanoli el Gobierno intenta aliviar la situación de los sectores más vulnerables.

Además adelantó que durante diciembre, enero y febrero los jubilados y titulares de asignaciones no van a pagar la cuota de los créditos que contrajeron con esa administración, como medida adicional.

Recordó que este mes y el próximo recibirán una suma fija, como parte de un paquete de medidas para "recuperar los ingresos de los más vulnerables".