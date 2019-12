Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) e integrante de la Mesa de Enlace, habló en exclusiva con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1).

“Vamos a ver a Alberto Fernández con la idea de darle sentido a la semántica del artículo de compensaciones que hablan y ver explícitamente si concuerda con lo que nosotros estamos proponiendo del mínimo no imponible y otros factores que queremos desarrollar y hasta cuándo estarían siendo las retenciones y si tendrán plazos máximos”, inició.

“También queremos ver cómo se apuntalan las economías regionales porque tienen un alto contenido de empleo y que una de las grandes necesidades al día de hoy no solo es el alimento sino también dar trabajo”, explicó.

“Estamos complicados en el desfasaje entre el dólar del productor y el dólar de la compra de insumos”, cerró.